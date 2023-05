Frage der Woche: Kommt Ebola auch zu uns?

Dass unsere Erde auf einen kritischen Zustand zuläuft, verrät der Blick in den Himmel schon seit einigen Jahren : Pluto und Uranus gehen mehrere Jahre lang eine Quadratsbeziehung ein. Pluto befindet sich im Steinbock und Uranus im Widder. Des Weiteren befindet sich Saturn im Skorpion und Neptun in den Fischen.

Das sind Alarmsignale. Sie fordern die Menschheit auf, neue Wege zu gehen. Dabei existiert ein friedlicher Weg und einer, der bei Krieg und Chaos endet.

Man denke an den Aufstand vor zwei Jahren in Ägypten, dann an den grausamen Krieg zwischen Israel und den Palästinensern. Dann brach plötzlich ein Konflikt ganz in unserer Nähe aus, nämlich in der Ukraine. Der alte Erzfeind Russland, das Gespenst, das unseren Eltern schon immer als die große Bedrohung galt, ließ plötzlich wieder seine Säbel rasseln.

Tote, zerstörte Behausungen, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und nichts weiter haben als das, was sie mit ihren Händen tragen können. Wenn man die Nachrichten sieht, könnte man meinen, der Schrecken der Welt ist uferlos.

Jetzt schickt Deutschland Waffen, und man sieht, wie amerikanische Bomber irgendwelche Ziele in Syrien niederbrennen. Es sind stramme Jungs und smarte Mädels, die diese Killermaschinen lenken.

Tod, Zerstörung, Terror gehören immer mehr zu unserem Alltag, so als wollte man uns daran gewöhnen.