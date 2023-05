Frage der Woche: Macht mich der Glaube stärker?

Der Glaube kann Berge versetzen – und kann wahnsinnig machen: Wie ist es bei mir? Macht mich der Glaube stärker? Erich Bauer beantwortet die Frage der Woche aus astrologischer Sicht.

Es gab und gibt Menschen, die durch ihren Glauben das schlimmste Unheil überwunden haben, zum Beispiel von einer angeblich unheilbaren Krankheit genesen sind. Andere wurden in den Wahnsinn getrieben, zum Beispiel weil sie irrtümlicherweise glaubten, dass ihr Partner sie heimlich betrügt. Glaube ist eine Macht und das Besondere daran ist, dass er sich in einem Raum bewegt, der jeglicher überprüfbarer Erfahrung unzugänglich ist. Wer glaubt, befindet sich in einer anderen Realität.

Es ist schlichtweg faszinierend, wie die Astrologie sich dem Phänomen Glauben nähert: Wie jedermann weiß, beschreibt sie die Welt mithilfe der zwölf Tierkreiszeichen-Abschnitte vom Widder bis zu den Fischen . Dabei bewegt sie sich bis einschließlich Skorpion , dem achten Zeichen, weitgehend auf dem Boden der Realität.

Dem Skorpion folgt der Abschnitt Schütze und damit bewegt sich die Astrologie aus naturwissenschaftlicher Sicht in ein Niemandsland.