Typologie: Welches Sternzeichen ist ein Skeptiker, der nicht an Horoskope glaubt?

Klar, Sie gehören nicht zu den Menschen, die den Sternen misstrauen. Aber bei gewissen Menschen werden Sie sich schwertun, ihnen mit Ihrem astrologischen Wissen, mit Ihren tiefen Einsichten über den Einfluss der Planeten zu helfen. Sie misstrauen den Sternen. Besser: Sie tun so. Und schauen dann heimlich im Horoskop nach. Welches Sternzeichen ist so ein Skeptiker? In der Typologie erfahren Sie es!

Es gibt diverse Gattungen von Menschen , die nicht an die Sterne glauben. Jene, die grundsätzlich alles infrage stellen. Jene, die für alles naturwissenschaftliche Beweise haben wollen, selbst dafür, dass morgens die Sonne aufgeht. Und die Skeptiker, die Ängstlichen, die Besserwisser.

Lesen Sie am besten gleich mal in der Typologie nach, welches Sternzeichen den Sternen vertraut und welches nicht...