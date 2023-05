Frage der Woche: Muss ich Angst vor dem Alter haben?

Warum dem Alter in unserer Zeit eine immer negativere Bedeutung zukommt, hat sicher viele Gründe. Der wichtigste ist, dass unsere Gesellschaft und Kultur ausgesprochen leistungsorientiert ist. Bei uns zählt, wer etwas leistet und er­bringt.

Ganz oben in der Werte­hierarchie steht ein starkes Ich , und es wird daran gemessen, wie viel es verdient, besitzt, leistet, andere überragt und an gesellschaftlichen Entscheidungen teilnimmt. In diesen Rahmen passt eine Frau oder ein Mann zwischen 30 und 50. In diesem Alter können hohe Leistungswerte abgerufen werden.

Wird man aber älter, verlieren diese Werte an Bedeutung – zumindest für jemanden, der sich nicht völlig abgeschottet hat gegen den natürlichen Lauf des Lebens.

Mit dem Alter entstehen andere Interessen. Man beginnt, die Ideologie des ewig potenten Ichs zu durchschauen, auch, weil man weiß, wie null und nichtig es in Wirklichkeit ist. Man kann ja nichts mitnehmen, wenn man einmal geht.

Mit anderen Worten: Das Alter beginnt, an der Glorifizierung des Egos zu zweifeln, es zu hinterfragen. Seinsfragen treten in den Vordergrund, Themen, die das ganze Leben und damit auch Alter und Tod beinhalten, sind angesagt.

Aber für Derartiges ist in unserer Gesellschaft eben kein Platz, und so ziehen sich ältere Menschen immer mehr zurück in eine innere Einsamkeit, in die sie niemand begleitet.