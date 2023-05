Frage der Woche: Soll ich mich jetzt versöhnen?

Besonders wichtig sind in der Psychotherapie Versöhnungen mit den Eltern. Jeder Mensch trägt mehr oder weniger tiefe Verletzungen in sich, die in aller Regel in der frühen Kindheit entstanden sind.

Ich möchte jetzt nicht auf solche Verletzungen eingehen, die bereits zuvor als „unversöhnbar” ein­gestuft wurden, sondern auf diejenigen, die beinahe fest zum Repertoire einer ganz normalen Erziehung gehören.

Nehmen wir ein Gefühl, mit dem jedes Kind fertig werden muss: Die Eltern oder irgendwelche anderen wichtigen Bezugspersonen führen scheinbar eine enge Beziehung, an der das Kind nicht teilhaben kann. Dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins führt dazu, dass man auch noch als erwachsener Mensch Neid empfindet, wenn andere glücklich sind, es ihnen scheinbar besser geht, sie ein grö­ßeres Auto besitzen.

In einer Psychotherapie wird diesem Prozess der nachträglichen Versöhnung eine große Bedeutung beigemessen. Erst wenn sie erfolgt ist, beginnt ein Mensch „gesund“ zu werden und ein Leben zu führen, in dem Neid und Missgunst keinen Platz mehr haben.