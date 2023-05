Mars im Wassermann ermuntert in den nächsten sechs Wochen zum Fremdgehen. Erich Bauer beantwortet die Frage der Woche: Werde ich betrogen?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückt Mars in den Wassermann ein, wo er die nächsten sechs Wochen bleibt. Die klassische Astrologie nennt den Aufenthalt von Mars im Wassermann „Freiheitsaspekt“. Es erwacht der Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit, und zugleich werden Routine und Gewohnheit überaus lästig. Die Seele fühlt sich eingesperrt wie ein Vogel im Käfig und möchte ihr Gefängnis verlassen und davonfliegen. Da auch Beziehungen in aller Regel nach einer Weile in bestimmten Routinen erstarren, weckt Mars im Wassermann auch die Bereitschaft zum Seitensprung. In den kommenden sechs Wochen wird also auf Teufel komm raus betrogen.