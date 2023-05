Frage der Woche: Spaltet der Terror unser Land?

Jetzt ist eine Zeit, in der nichts wichtiger ist, als sich gegen jede Form der Spaltung zu wehren, denn sie besitzt nukleares Potenzial und kann die ganze Welt zerstören.

Wir müssen lernen, alle Seiten zu sehen und dürfen nicht eine davon herausnehmen. Die ganze Welt ist ohnehin schon in einem hohen Maß gespalten.

Da sind Menschen, die sich von ihrer eigenen Angst und Unsicherheit abgespaltet haben und so tun, als wären sie ganz sicher und wüssten genau, was richtig ist. Aber diese Menschen sind psychisch krank. Ein gesunder Mensch, einer, der seine Ganzheit lebt und nichts davon unter die Decke kehrt und verdrängt, weiß, dass er unsicher ist, Angst hat. Er weiß, dass das Leben nicht nach einem ein für alle Mal festgelegten Muster abläuft, sondern von einem Fragezeichen zum nächsten wandelt, dass es voller Unwägbarkeiten ist.

Diese Menschen, die so tun, als wüssten sie über alles Bescheid, werden durch das Quadrat zwischen Uranus und Pluto jetzt noch dazu ermuntert, die Spaltung voranzutreiben. Sie legen damit ein Feuer, das zum Weltenbrand werden kann.

Jetzt geht es darum, dass wir zusammenwachsen und nicht darum, dass wir uns noch mehr trennen. Jetzt ist es eine kosmische Pflicht, dass jeder über sich selbst hinaus sieht und erkennt, dass alle und alles miteinander verbunden sind.

Den Wunschzettel, den Sie mir mit nach Indien gaben (siehe die Print-Ausgaben der ASTROWOCHE) und den ich unter dem Vollmond dem Feuer übergab, bestand nicht nur daraus, für sich etwas zu wünschen, sondern beinhaltete auch einen Wunsch für andere. Das war die Voraussetzung, dass der eigene Wunsch in Erfüllung gehen kann, nämlich, nicht nur an sich zu denken, sondern auch an alle anderen – an die Welt als Ganzes."