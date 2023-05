Frage der Woche: Wem kann ich jetzt vertrauen?

Nun ist es so, dass der Kosmos, so als wüsste er von diesem Problem, sich dann und wann Prüfungen ausdenkt, bei denen es um die Verlässlichkeit von Beziehungen und Partnerschaften geht. Das Saturn-Mars-Quadrat in dieser Woche ist so eine Prüfung.

Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie in dieser Woche anfangen, an einem Freund oder einer Freundin zu zweifeln. Das gehört zum kosmischen Programm. Kommt es ganz schlimm, dann erleben Sie sogar eine Enttäuschung. So schlimm das ist, so beinhaltet es doch auch etwas Positives nämlich, dass Sie dann wissen, woran Sie sind.