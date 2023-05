Frage der Woche: Wann komme ich ans Ziel?

In dieser Woche vereinigen sich Jupiter, Uranus und Mars. Später stößt auch noch Pluto dazu. Unter diesen Sternen können wir eine ungeheure Erfahrung machen, eine, die das ganze Leben verändern kann.

Es ist nämlich so: Die Verbindung von Mars, Jupiter und Uranus wird zu einer kolossalen Kraft, die den Wunsch weckt, etwas Besonderes zu erreichen.

Aber, wo ist das Ziel, das einen mit diesen Sternen zufriedenstellt? Das darf keine Kleinigkeit sein. Damit geben sich die Gestirne nie und nimmer zufrieden. Ich bin daher ganz sicher, dass in dieser Woche die Köpfe der ganzen Menschheit heiß laufen, um großartige Ziel zu finden.

Die Menschen werden abends nicht einschlafen können, weil sie sich fragen, wie denn dieses große Ziel aussehen könnte. In ihren Träumen werden sie weitersuchen, und wenn sie am Morgen aufwachen, wird ihr erster Gedanke sein: "Wie lautet mein Ziel? Was kann mein leben krönen?"

So muss sich vor 400 Jahren Columbus gefühlt haben, als er in sein Schiff stieg und seiner Mannschaft befahl: "Auf nach Indien!" Und er hatte keine Ahnung, ob sein Weg nach Westen jemals dieses Land erreichen würde, ob es überhaupt im Westen existiert. Egal. Er hatte sein Ziel, und allein das war für ihn wichtig.