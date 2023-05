Frage der Woche: Wie kann ich mich jetzt durchsetzen?

Die Astrologie leistet zu diesem Thema einen wichtigen Beitrag. Sie sagt, dass die verschiedenen Tierkreiszeichen unterschiedliche Strategien besitzen, um sich durchzusetzen.

Die gängige Vorstellung von "durchsetzen" passt am ehesten auf die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze. Diese Sternzeichen gehen in die Offensive und setzen unter Umständen sogar ihre körperliche Kraft ein.

Aber diese Strategie trifft nicht auf die Erdzeichen zu. Ein Stier setzt sich mit seinem Besitz durch. Jungfrauen wiederum versuchen mit ihrem Arbeitseinsatz zu glänzen und andere zu übertrumpfen. Steinböcke setzen auf ein ganz anderes Prinzip, nämlich, möglichst ausdauernd und in gewisser Weise auch genügsam zu sein.

Noch einmal ganz anders sind die Durchsetzungsstrategien bei den Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fisch. Ein Krebs setzt sich nicht dadurch durch, dass er offensiv kämpft, sondern ganz im Gegenteil damit, dass er sich zurückzieht, also eher Schwäche zeigt. Das ist bei Skorpionen noch ausgeprägter. Sie versuchen, durch ihre erlittenen Schwierigkeiten zu "glänzen". Fische wiederum setzen in aller Regel gar nichts ein, wenn es um Durchsetzung geht, aber gewinnen trotzdem, weil sie am Ende übrig bleiben. Man nennt in der Zwischenzeit diese "Taktik" ganz allgemein "Aussitzen". Sie wurde vor allem durch Altbundeskanzler Helmut Kohl "berühmt", der zwar kein Fische-Geborener ist, aber immerhin die Sonne im Fische-Haus hat.

Kommen wir jetzt zu den Luftzeichen, also Zwillinge, Waage und Wassermann. Alle drei setzen sich mithilfe der Technik des Taktierens durch. Wie ein Schachspieler berechnen sie im Voraus, was in Zukunft passiert, wenn sie heute dies oder jenes tun. Dieser "Schachzug" braucht womöglich in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit dem Ziel stehen.