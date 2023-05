Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Astro-Frage der Woche. Dieses Mal: Mars und Venus stehen im Widder, die Sonne in den Fischen. Wie werde ich jetzt meinen Ärger los?

Ärger gehört zum Leben. Darin unterscheiden wir uns nicht von Tieren. Auch die können sich ärgern, wenn ihnen zum Beispiel jemand ihre Nahrung wegschnappt oder in ihr Revier einzutreten versucht. Ärger ist also eine Vorstufe im Überlebensprogramm. Wer sich nicht ärgern kann, geht früher oder später zugrunde. Aber wir Menschen unterscheiden uns doch in einem wichtigen Punkt vom Tier, nämlich, dass wir uns auch über uns selber ärgern können. Das bleibt den Tieren erspart, und dieser Ärger ist sogar noch unangenehmer und wie man heute weiß, auch noch ungesünder, als wenn man sich über jemanden anderen ärgert.

Es gibt Menschen, die ärgern sich nicht oder zumindest zeigen sie ihren Ärger nicht, haben ihn also unter Kontrolle. Es gehört sozusagen zum guten Ton, zumindest, wenn man sich in einer gehobenen gesellschaftlichen Schicht aufhält, seinen Ärger zu unterdrücken. Das wird am deutlichsten in der hohen Kunst der Diplomatie. Da sitzen sich zwei Politiker gegenüber, die sich nicht ausstehen können, aber sie lächeln sich freundlich an.

Schätzungsweise in 90 von 100 Situationen halten sich Menschen eine Maske vors Gesicht, wenn sie sich ärgern. Und wo leiten sie dann ihren Ärger hin? Sie schlucken ihn.

Heute weiß man, dass diese Methode ausgesprochen ungesund ist. Wenn wir Ärger schlucken, dann schaden wir auf Dauer unserem Magen und bekommen Magengeschwüre. Eine andere Variante ist die, dass man den Ärger in sein Nervensystem "umleitet". Dann steigt der Blutdruck, bis im schlimmsten Fall Gefäße platzen. Menschen, die also über längere Zeit ihren Ärger unterdrücken, werden krank.

Aber wie soll man ihn denn dann sonst losbekommen? Ich kann doch schließlich nicht meinen Chef anschreien, wenn ich mich von ihm ungerecht behandelt fühle. Also was dann?