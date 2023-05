Müde und sehr angeschlagen

Mond und Neptun ver­binden sich im Quadrat und er steht in Konjunktion zum Saturn. Da ist man gesundheitlich sehr angeschlagen. Man ist schneller müde und schlapp, man fängt sich auch leichter einen Infekt ein. Gefährdet sind die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Fische- und Jungfrau-Energie. Beugen Sie vor, indem Sie sich ausgewogen und vi­taminreich ernähren, sich viel an frischer Luft bewegen und auch einen Check-up bei Ihrem Hausarzt in Erwägung ziehen. Günstig wirken sich heute auch vorbeugende Maßnahmen für einen gesunden Rücken aus wie Schwimmen oder Gymnastik.

Tipp des Tages: Wechselduschen regen den Kreislauf an.

