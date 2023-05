Viel trinken tut der Haut so gut

Bei Steinbock-Mond liebt es Ihre Haut besonders, verwöhnt zu werden. Essen Sie sich heute schön. Die richtige Ernährung bringt Ihre Haut jetzt zum Strahlen. Achten Sie deshalb auf einen ausgewogenen Speiseplan. Das nötige Eiweiß, um die Kollagenbildung anzuregen, findet man in Thunfisch, Lachs, Hühnerfleisch sowie in Nüssen, Soja- und Milchprodukten. Um die Hautzellen in Schwung zu halten, sollte man Vollkornprodukte und Haferflocken zu sich nehmen. Trinken Sie zwei bis drei Liter Wasser. Zu Hautproblemen neigen jetzt häufig die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie.

Tipp des Tages: Essen Sie nur gedünstetes Gemüse.

