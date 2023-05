Geburtstags-Horoskop: Gratulation an alle Geburtstagskinder in der Woche vom 13. bis 19. März 2017

Liebe Fische, Mars versorgt Sie mit einer Menge Energie und Sie können zeigen, was in Ihnen steckt. Auch wenn Ihnen die Sonne mit Saturn ein paar Steine in den Weg legt, Sie werden nicht müde, diese schnellstens aus dem Weg zu räumen. Ihnen kann viel gelingen.

