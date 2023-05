Horoskop: Ihre besten Tage im Jahr 2014

Ein ganz persönliches Horoskop der Vorfreude: Das werden Ihre besten Tage 2014! Lesen Sie, welches Glück Sie 2014 erwartet. Ihre schönsten Momente.

Ein Saturn-Jahr macht Sie stark. Es ist wie Coaching, ein Training fürs Leben. Der Schicksalsplanet will Sie vor allem lehren, sich selbst treu zu sein. Er erinnert Sie an Ihre Stärken , an den Kern Ihres Wesens.

Aber Saturn regiert nicht alleine, unser Glücksplanet Jupiter redet mit. Er schenkt Ihnen Augenblicke, in denen Sie mit sich selbst und der Welt absolut zufrieden sind.

>> Schauen Sie zunächst in die Jupitertabelle, in welcher Position Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. >>

Lesen Sie dann in Ihrem ganz persönlichen Jupiter-Horoskop, welches Glück Sie 2014 erwartet. Ihre besten Tage, die Ihnen viel geben werden.