Horoskop: Von diesem Fluch will sich der Skorpion befreien

Die meisten mir bekannten Menschen, die unter einem Fluch leiden, sind vom Sternzeichen her Skorpion oder haben den Mond unter den Aszendenten in diesem Sternzeichen. Warum? Weil das Dunkle, Unbekannte, Geheimnisvolle diesen Menschen näher ist als anderen. In älteren Astrologiebüchern liest man häufig, dass Skorpione Zugang zur Magie haben und umgekehrt, dass Magie auch Zugang zu Skorpion-Geborenen hat. Einen Skorpion kann jede Art von Fluch treffen: Armut, Krankheit, Tod, Zerstörung, Verbannung, finanzieller Ruin, Kinderlosigkeit.

So kenne ich eine Frau, Ruth. Sie ist jetzt 39 Jahre alt und versucht seit über 15 Jahren ein Kind zu bekommen. Sie kam zu mir, weil sie überzeugt ist, dass es ein böser Blick wäre, der sie daran hindern würde, ein Kind zu bekommen.

Ich kenne zwei weitere Skorpione, die sicher sind, dass ihr finanzieller Ruin mit einem Fluch ehemaliger Geschäftspartner zusammenhängt.

