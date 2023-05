Ihr chinesisches Partnerhoroskop: Sternzeichen Hund

Kein anderes chinesisches Sternzeichen braucht so viel Aufmerksamkeit und Zuneigung wie der Hund. Hund-Geborene brauchen einen Partner, der sie an erste Stelle stellt, ansonsten werden sie nicht lange glücklich in ihrer Beziehung sein. Dennoch: Es kann nicht schaden, sich immer wieder daran zu erinnern, dass eine Beziehung ein Geben und Nehmen ist. Hunde sollten ihren Partner also auch an erste Stelle stellen.

Ihre Traumpartner: Tiger, Pferd, Schwein

Ihr absoluter Alptraumpartner: Drache