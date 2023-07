Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 10. bis 16. Juli 2023

Achten Sie jetzt ganz besonders auf gesunde Ernährung!

Am Dienstag und Mittwoch steht der Mond im Stier. Der zeigt auf, dass man auf seine Ernährung besonders achten sollte, man nimmt bei dieser Mond-Energie leichter zu, auch wenn der Mond in seiner abnehmenden Phase ist. Diese Woche könnten sich Beschwerden mit der Schilddrüse verstärken, vor allem, wenn man unter einer Unterfunktion leidet. Man ist ständig müde, antriebslos und man nimmt zu, obwohl man kaum was isst. Die richtige Ernährung kann viel dazu beitragen, die Symptome zu lindern.

Besonders die Vitamine B12, A, E und D können die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion – wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Müdigkeit – positiv beeinflussen. Fleisch, Geflügel, Eier und Fisch liefern viel Vitamin B12. Das gilt auch für Milch und Milchprodukte. Besonders viel Vitamin A steckt in Karotten und grünem Gemüse. Avocados, schwarze Johannisbeeren und Paprika sind wertvolle Vitamin-E-Lieferanten. Vitamin D ist hingegen in Nahrungsmitteln wie Eiern, Hering, Avocados oder Rinderleber enthalten. Fast genauso wichtig für die Funktion der Schilddrüse wie Jod ist die Zufuhr von Zink und Selen. Bei einem Mangel kann das Organ nicht genug Hormone produzieren. Selen steckt vor allem in Sesam, Gerste, Sonnenblumenkernen und Fisch.