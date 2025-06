Jupiter im Krebs ab 09.06.2025: Diese 3 Sternzeichen erfahren innere Heilung und Selbstentfaltung!

Am 9. Juni 2025 ereignet sich ein kosmisches Highlight, denn Jupiter zieht nach über einem Jahr gegen 23:01 Uhr aus den Zwillingen weiter in das Sternzeichen Krebs. Der Glücksplanet hat während seines Aufenthalts in den aufgeweckten Zwillingen in den letzten zwölf Monaten für geistige Höhenflüge gesorgt und technische sowie gesellschaftliche Erneuerungen vorangetrieben, aber auch zur Reizüberflutung geführt. Mit seinem Einzug in den Krebs verändert sich unser Fokus nun spürbar und eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. In dem sensiblen Wasserzeichen steht Jupiter übrigens bis zum 30. Juni 2026. Danach zieht er dann weiter in das Sternzeichen Löwe.

Als wäre Jupiters Umzug nicht schon aufregend genug, wechselt am selben Tag auch Kommunikationsplanet Merkur in den Krebs. Das unterstützt uns dabei, unseren Gefühlen mit den richtigen Worten Ausdruck zu verleihen und tiefgründiger zu denken.