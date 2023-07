Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 17. bis 23. Juli 2023

Dieser Mond stresst Ihren Kreislauf.

Die Woche geht mit einem Neumond los, der macht den Start in die Woche eher zäh. Man kommt nicht in Fahrt, gut geeignet ist diese Energie, um sich unliebsame Gewohnheiten abzugewöhnen, z. B. das Rauchen, wenig Sport treiben, sich ungesund ernähren. Wenn Sie am Montag damit beginnen, die Ernährung umzustellen, dann werden Sie schon bald erste Erfolge feststellen. Dann geht es mit dem Löwe-Mond weiter, der nervös und unruhig macht, man hat das Gefühl, man habe Hummeln im Hintern. Das geht auf den Kreislauf und viele, die bereits unter zu hohem Blutdruck leiden, könnten verstärkt Probleme bekommen. Beugen Sie deshalb rechtzeitig vor.

Diese Tipps beruhigen den zu hohen Blutdruck und fahren ihn auf sanfte Weise wieder nach unten: Kakao und dunkle Schokolade senken den Blutdruck. Allerdings sollte man hier vorsichtig mit den zusätzlichen Kalorien sein, die schnell zu Übergewicht führen können. Bei der Ernährung gilt: viel Gemüse, wenig tierische Fette, gute Pflanzenöle, viele Antioxidantien: Vitamin C, dunkle Beeren, Obst, frische Kräuter statt unnötig viel Salz, viele Sauermilchprodukte (Sauerteigbrot, Sauerkraut), streben Sie das Normalgewicht an, rauchen Sie nicht, bewegen Sie sich ausreichend an frischer Luft.