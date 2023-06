Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 19. bis 25. Juni 2023

Mond und Mars schenken neue Energie

Diese Woche ist der Mond zunehmend. Das ist eine Phase, in der man eher gemächlicher unterwegs ist, der Antrieb kann zeitweise fehlen. Dann gibt es noch Mars, der sich in Konjunktion mit dem Löwe-Mond trifft. Und dieser Aspekt schenkt eine Menge Power. Um in kein Energieloch zu fallen, kann man einiges dagegen tun. Der absolute Klassiker unter den Energiekicks ist Bewegung an frischer Luft. Das pumpt die Lungen durch, erhöht die Sauerstoffkonzentration im Blut und lässt einen schnell fitter werden. Für den raschen Energiekick sorgt kaltes Wasser. Einfach zwei Hände kaltes Wasser ins Gesicht geben oder an heißen Tagen zur Abkühlung auf Puls, Ellenbeugen und Nacken fließen lassen. Das regt die Durchblutung an, hilft einen klaren Kopf zu bekommen und macht hellwach. Scheint die Sonne, dann unbedingt raus in die Natur und Sonnenstrahlen genießen. Das setzt Vitamin D frei, welches als natürliches Antidepressivum sofort die Stimmung hebt.

Geben Sie ein paar Scheiben Ingwer in ein Glas Wasser. Das fördert die Durchblutung und macht wach. Viel Energie gibt auch das Tanzen. Das ist einfach zu bewerkstelligen. Einfach kurz aufstehen, Musik aufdrehen und wild und ausgelassen durchs Zimmer tanzen. Die passende Musik läuft bestimmt irgendwo im Radio oder Sie haben eine Lieblings-CD.

