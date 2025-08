Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 4. bis 10. August 2025

Mars, dieser kosmische Kraftprotz, streitlustig und immer auf dem Sprung, zeigt uns in dieser Woche ein anderes Gesicht. Vor allem ab Donnerstag, wenn er vom Zeichen Jungfrau in das Zeichen Waage wechselt. Bis dahin plätschert alles ein wenig so dahin; es gibt kleine Hochs und Tiefs, aber nichts Dramatisches. Dann aber stellt uns Mars im Waage-Zeichen Fragen, denen wir an anderen Tagen gern ausweichen: Ist eigentlich mein Leben in der Balance? Lebe ich die Liebe, die ich mir erträumt habe? Wie wichtig ist mir das Glück meines Partners und das meiner Familie? Was würde ich gern ändern in meinem Leben und in meiner Liebe? Es sind Fragen, die uns einfach nicht mehr aus dem Kopf wollen.

Und gleichzeitig tauchen in uns Bilder unserer heimlichen Sehnsüchte auf, die wir jetzt gewollt oder ungewollt mit unserer Realität abgleichen. Antworten auf all diese Fragen finden wir nicht sofort – dafür macht uns die Waage-Energie zu zögerlich. Gerade haben wir schon ein Problem damit, das richtige Outfit fürs nächste Sommerfest zu finden.

Wenn Mars sich dann am Freitag im Trigon mit Uranus verbindet, finden wir schon eher Antworten. Und wir sollten nicht zu sehr überrascht sein, wenn die ganz anders ausfallen als gedacht.

Am Samstag zeigt uns dann der Vollmond im Wassermann, wie schön das Leben sein kann, vorausgesetzt, wir lassen das Schöne auch in unser Leben. Auch wenn Mars und Saturn uns mit erhobenem Zeigefinger mahnen: Bloß nicht übermütig werden! Werden wir nicht – und lassen uns auch nicht von Mars und Neptun noch länger irritieren. Wir wollen Antworten und haben Ziele vor Augen. Unter einem Mars-Pluto-Trigon wird uns dann klar, wie wir die Ziele unserer Sehnsüchte erreichen.