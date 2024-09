Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 9. bis 15. September 2024

Die Sterne in dieser Woche bieten uns die Chance, einen besseren Umgang mit Geld zu lernen. Merkur macht am Montag mit seinem Wechsel in das Zeichen Jungfrau den Anfang und zeigt uns auf, was wir am besten tun können, um unsere finanzielle Lage zu verbessern.

Sollte es mal kleine Rückschläge geben, müssen Sie nicht verzagen. Ein Merkur-Mars-Sextil am Donnerstag bringt eine Extraportion Mut mit sich und baut uns (wieder) auf. Ob Gehaltserhöhung oder Aufstieg im Job, diese Woche kommt der Erfolg. Das wird uns auch Ende der Woche noch einmal versichert, wenn Venus im Glücksaspekt zu Jupiter ebenfalls ihr Augenmerk auf unsere Finanzsituation richtet. Um diese steht es nach dieser Woche besonders glücklich und wir können uns jetzt langsam zurücklehnen und entspannen. Vor allem können wir uns aber anderen schönen Dingen zuwenden.