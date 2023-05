Sie ruhen in sich, sind vollkommen ausgeglichen – und das strahlen Sie auch aus. Man vertraut sich gerne Ihnen an, weil Sie ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Sie wissen, was Sie tun. Die Sonne und der Pluto in einer starken Beziehung zu Ihnen bringt Ihre Persönlichkeit in innere Balance.

Was Ihre Aura ausstrahlt: Man fühlt sich wohl in Ihrer Nähe, beschützt, aufgehoben. Ihre Vorsicht und Ihr vorausschauendes Wesen nimmt Menschen die Angst vor der Zukunft. Man vertraut Ihnen den verantwortungsvollen Job an, das ist jetzt Ihre Chance. Denn Sie strahlen eine starke Selbstsicherheit aus, die in unsicheren Zeiten beruhigt und Mut macht.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie setzen sich durch, weil Sie eine enorme innere Stärke und Stabilität vermitteln. Das kann endlich den ersehnten Frieden in Ihre Familie oder Ihre Beziehung bringen, aber eben auch den Aufstieg im Job, von dem Sie träumen.

