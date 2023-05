So stark ist Ihre neue Aura

Sie beeindrucken, verzaubern die Menschen mit Ihrer starken Persönlichkeit. Ihre Aura, die Sie wie ein strahlender Lichtschein umgibt, macht Sie unwiderstehlich. Die Sonne bringt den Kern Ihres Wesens, Ihre Stärken, Ihre ganz besonderen Seiten zum Leuchten. Sie überzeugen, setzen sich durch, ziehen den Erfolg an, allein durch Ihre machtvolle Präsenz, die Ihre Aura ausstrahlt. Ungeahnte Kräfte werden in Ihnen mobil. Lesen Sie in Ihrem persönlichen Horoskop, was Ihre Magie ausmacht.

Sie sind magisch. Sie haben Charisma, das auf andere Menschen wie magnetisch wirkt. Sie werden es selbst spüren, in Ihnen werden hypnotische Fähigkeiten wach – sehr subtile, aber überragend starke Kräfte, die andere Menschen anziehen, sie faszinieren und ihnen Ihren Willen aufzwingen. Besonders wenn Sie unter dem direkten Einfluss der Verbindung zwischen der Sonne und dem Pluto stehen, ist diese Wirkung herausragend stark.

Sie brauchen keine großen Worte, nicht die ausgeklügelten Argumente, Sie überzeugen allein durch Ihre machtvolle Ausstrahlung. Die Sonne ist die Persönlichkeit in Ihnen, die manchmal ziemlich mutlos verkümmert. Und Pluto der Magier, der sie zum Leben erweckt, der Ihre Aura selbstbewusst erstrahlen lässt, wie eben Ihre ganz persönliche Ausstrahlung.

Im farbig leuchtenden Energiefeld, das unseren Körper umgibt, wird unsere innere Stärke sichtbar, die Kraft unserer Seele, auf die Pluto einwirkt – in diesen mystischen Tagen seines Einflusses, der bereits in der letzten Woche begonnen hat und jetzt zunimmt.

Wenn sich Pluto am Montag, den 7. November, mit der Sonne verbündet und sich seine ganze Kraft entfaltet. Er ist der Planet des Einflusses auf andere Menschen, der Macht über sie, der Suggestivkräfte, der besonders starken Pluto-Persönlichkeiten die Energie verleiht, Massen in Bann zu ziehen.

Diese mächtigen Seelenkräfte strahlen Sie jetzt aus, wobei die Sonne den Kern Ihres Wesens, Ihre wahre Persönlichkeit, das Herz Ihres Seins zum Leuchten bringt. Sie erinnert Sie, ruft Ihnen als kosmischer Vater Ihres Wesens ins Bewusstsein, was Sie ausmacht, was so einmalig und wertvoll an Ihnen ist, was Sie vielleicht manchmal vergessen, vernachlässigt, verdrängt und vielleicht sogar unterdrückt haben. Weil Sie sich angepasst, weil Sie sich so verhalten haben, wie es andere von Ihnen erwartet haben und nicht so, wie Sie wirklich sind.

All das wird jetzt in seiner alten, authentischen, natürlichen Stärke aus Ihrer Aura leuchten, wird Freunde, Kollegen, den Partner, eben all die Menschen, die bei Ihnen sind, anziehen, wird sie faszinieren, fesseln, verzaubern. Sie bekommen alles, was Sie sich wünschen, wenn Sie bewusst diese Aura wirken lassen, wenn Sie bewusst und offen zu Ihrer Persönlichkeit stehen, und sich nicht wieder allzu sehr anpassen, sich selbst verleugnen und aus Mutlosigkeit all das unterdrücken, was Sie eben ausmacht.

Bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Leuchten. Lassen Sie Ihre Aura erstrahlen – und stehen Sie dahinter. Sie werden nicht zum besseren Menschen, wenn Sie als Kämpfer plötzlich ständig nachgeben, einlenken und jede Auseinandersetzung vermeiden – sie werden nur zum schwächeren Kämpfer. Sie werden nicht zum besseren Menschen, wenn Sie als Genießer plötzlich jede Kalorie zählen, sich selbst einschränken, jedem genussvollen Festmahl aus dem Weg gehen und vor sich hin hungern – Sie werden nur zum unglücklichen Genießer.

Im Licht Ihrer Aura ist das Feuer Ihrer Persönlichkeit, der Kern Ihres Wesens, das Herz Ihres Lebens, das die anderen anzieht und verzaubert. In Ihrer Aura kann diese magische Kraft eines Menschen sein, der einen Raum betritt und alle Blicke auf sich zieht. Sie kann Ihnen die einmalige Stärke geben, dass man Ihnen bei Verhandlungen, in Diskussionen einfach zuhört und Ihnen am Ende Recht gibt, nicht weil Sie die besseren Argumente haben, sondern die stärkere Ausstrahlung. Aura entscheidet viel, ohne dass wir uns dessen so richtig bewusst werden.

In Ihrem persönlichen Horoskop lesen Sie, was die Aura Ihnen schenkt, was Sie unbedingt nutzen und beachten sollten.

