Neumond-Energien

Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Am Samstag, den 23. August 2025, findet ein Neumond statt. Dieses Mal im ordnungsvernarrten Sternzeichen Jungfrau. Um 8:09 Uhr morgens geht es los, doch die kraftvollen Energien des Neumonds sind natürlich so weitreichend, dass sie uns den ganzen Tag oder sogar das ganze Wochenende lang begleiten. Wie wirkt ein Jungfrau-Neumond eigentlich auf uns, und welche Sternzeichen profitieren am meisten davon? Das erfährst du hier!

Lesen Sie außerdem: Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!

Wie beeinflusst der Jungfrau-Neumond die Sternzeichen?

Immer wenn der Mond einen neuen Zyklus beginnt, verstärkt sich unser Drang, Altes loszulassen und nach vorne zu blicken. Manche Sternzeichen verspüren aber auch eine innere Unruhe und haben das Gefühl, der Mond hätte sie verlassen, wenn er kaum noch zu sehen ist. Doch sein Einfluss ist auch jetzt grenzenlos! Je nachdem, in welchem Zeichen er steht, setzt er einen anderen Fokus.

Das Sternzeichen Jungfrau ist vor allem für seine Präzision, Ordnungsliebe und Produktivität bekannt. Steht der Neumond in diesem Erdzeichen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles wird geprüft, und wir wollen endlich Struktur in unser Leben bringen. Deshalb fühlt sich der August-Neumond ein bisschen wie eine innere Reinigung an. Wir lassen uns selbst nicht mehr so viel durchgehen und verfolgen unsere Ziele mit einem nie dagewesenen Ehrgeiz!

Das wirkt sich vor allem positiv auf unsere Karriere aus. Wir begeistern unsere Kolleg*innen mit unserem Tatendrang und unserem praktischen Geschick. Der Fokus der Jungfrau liegt ohnehin eher auf rationalen Lebensbereichen wie dem Beruf als zum Beispiel auf der Liebe. Doch auch da können jetzt vor allem emotionale Sternzeichen profitieren. Sie schaffen es ausnahmsweise, mal auf ihren Kopf statt auf ihr Herz zu hören, und treffen so gut durchdachte Entscheidungen.

Auch wenn mit dem Jungfrau-Neumond immer eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, die uns unter Druck setzen kann, gelingt diesen vier Sternzeichen unter ihm ein seelischer Neubeginn!

Ach interessant: Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Sommer 2025 auf einen Blick

Stiere übernehmen Verantwortung für ihr Glück

Stiere erkennen unter dem Jungfrau-Neumond, was ihnen wirklich wichtig ist. Jetzt erinnern Sie sich wieder daran, wie Sie das Leben in vollen Zügen genießen können. Die Jungfrau erlaubt es Ihnen nämlich nicht, sich im Alltagstrott zu verkriechen, sondern fordert sie dazu auf, die Dinge in die Hand zu nehmen. So finden Sie langsam, aber sicher zu Ihrer Leidenschaft zurück. Das sorgt für gute Laune! Mit frischem Tatendrang krempeln Sie die Bereiche ihres Lebens um, die sie nur aus Bequemlichkeit so lange unberührt gelassen haben. Danke, lieber Neumond!

Schützen treffen wichtige Entscheidungen

Schützen liegt es nicht zu planen. Sie wollen sich lieber dem Chaos des Alltags hingeben und immer spontan entscheiden, was als Nächstes kommt. Der Neumond richtet Ihren Fokus jetzt allerdings auf langfristige Lebensziele, die bewusst angegangen werden müssen, damit sie erreicht werden können. Das ist im ersten Moment vielleicht anstrengend, kann Sie jetzt aber einen großen Schritt nach vorne bringen. Vor allem beruflich können Sie richtig etwas schaffen und sich toll weiterentwickeln. Weiter so, manche Abenteuer müssen nun mal ein wenig geplant werden!

Wassermänner haben keine Angst mehr vor Bindung

Als wohl unkonventionellstes Luftzeichen schweben Wassermänner oft über den Alltag hinweg. Immer mit dem Kopf in den Wolken, fällt es anderen manchmal schwer, Sie zu greifen, und Sie selbst sind auch wenig interessiert daran, irgendwo anzukommen. Der Jungfrau-Neumond holt Sie jetzt allerdings für einen kurzen Moment auf den Boden der Tatsachen zurück und so gelingt es Ihnen, tiefe Bindungen einzugehen. Keine Sorge, dadurch verlieren Sie weder Ihre Freiheit noch Ihre Kreativität. Sehen Sie es eher als kurzen Zwischenstopp!

Fische wachen aus ihrer Traumwelt auf

Fische und Jungfrauen sind sehr gegensätzlich. Während ein Fisch in allem einen tieferen Sinn und die Emotionalität sucht, sieht die Jungfrau die Dinge, wie sie sind, und konzentriert sich ausschließlich auf die Fakten. Gerade deshalb können Fische jetzt so vom Neumond profitieren. Er sorgt dafür, dass Sie sich ganz bewusst mit Ihrer Umwelt verbinden können. Die bodenständige Energie der Jungfrau hilft Ihnen dabei, Ihre Gedanken zu sortieren. Lassen Sie sich auf diese Klarheit ein, bevor Sie sich wieder in Ihre Traumwelt verabschieden.

Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)

