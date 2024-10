Rückläufiger Merkur 2025: Die Daten und astrologische Bedeutung!

Keine rückläufige Merkur-Phase gleicht exakt der anderen. Das liegt daran, dass das Sternzeichen, in dem sich Merkur zum Zeitpunkt seiner Rückläufigkeit befindet, einen entscheidenden Einfluss hat.

Deshalb gibt es im Folgenden detaillierte Infos zu den drei rückläufigen Phasen von Merkur im Jahr 2025.

Rückläufiger Merkur vom 15. März bis 7. April 2025 im Widder

Ist Merkur rückläufig im dynamischen Widder, müssen wir uns auf eine impulsive Phase gefasst machen. Befeuert durch die Widder-Energien möchten wir gern schnell vorankommen, doch leider funktioniert das mit den veränderten Merkur-Kräften einfach nicht. Das führt immer wieder zu Stress und Frustration und der Geduldsfaden reißt schneller als sonst.

Nehmen Sie sich in dieser Phase vor Gefühlsausbrüchen in Acht und brechen Sie keinen unnötigen Streit vom Zaun. Auch unbedachte Worte und Äußerungen, die man so leicht nicht wieder zurücknehmen kann, sollten vermieden werden.

Rückläufiger Merkur vom 18. Juli bis 11. August 2025 im Löwen

Unter einem rückläufigen Merkur im Löwen kommt es vor allem in finanziellen Angelegenheiten zu Herausforderungen. Löwe-Geborene sind große Befürworter von Besitz, Luxus und Prestige, weshalb die Gefahr während dieser rückläufigen Phase vor allem bei unüberlegten und überhöhten Ausgaben lauert.

Vermeiden Sie also am besten neue Investitionen und teure Käufe und freuen Sie sich lieber über alles, was Sie bereits haben, vor allem das, was Sie sich nicht kaufen können. Dazu zählen beispielsweise eine glückliche Beziehung, Freunde, Familie und die Gesundheit.

Rückläufiger Merkur vom 9. November bis 29. November 2025 im Schützen (ab 19.11. im Skorpion)

Die Schützen sind die Weltenbummler unter den Sternzeichen, die gern neue Herausforderungen anpacken und sich in Abenteuer stürzen. Ist Merkur in diesem Feuerzeichen rückläufig, sollten große Reisen aber besser verschoben werden. Es drohen Flugausfälle, kurzfristige Stornierungen und andere Ärgernisse.

Auch für gewagte Projekte oder einen beruflichen Neuanfang ist der Zeitpunkt ungünstig, da man unter dem enthusiastischen Schütze-Merkur oft überstürzt handelt und dann den Blick fürs Detail verliert.

Wandert der rückläufige Merkur am 19. November dann weiter in den tiefgründigen Skorpion, ist noch einmal besondere Vorsicht geboten. Der Skorpion gehört neben Fischen und Krebsen zu den Wasserzeichen. Das Element Wasser repräsentiert Karma, Spiritualität und die Seele. Ist Merkur in diesem Zeichen rückläufig, deutet das vor allem rund um das Thema Wasser auf Komplikationen hin.

Die Dinge sind sozusagen nicht mehr im Fluss, was sowohl zu kaputten Waschmaschinen und Rohrbrüchen als zu auch streikenden Fortbewegungsmitteln führen kann. Auch Missverständnisse und verletzte Gefühle sind wahrscheinlich, da wir unter dem scharfzüngigen Skorpion schneller reden, als nachzudenken.

Das Wasserzeichen hat auch einen Hang zum Extremen und Verbotenen, was die Gefahr für Betrug, kriminelle Machenschaften oder auch Ehebruch erhöht. Achten Sie darauf, sich mehr in Rücksicht und Geduld zu üben, dann ist auch diese Merkur-Phase gut zu überstehen.

