Dualseelen & Zwillingsflammen: Wenn eine Seele nach ihrer anderen Hälfte ruft

Um zu verstehen, woher die Idee der Dualseelen kommt, muss man viele Jahre in die Vergangenheit reisen – bis etwa 400 v. Chr. sogar! Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht die moderne Bezeichnung Dualseele, aber die Idee dahinter fußt auf einer Erklärung des griechischen Philosophen Platon. In seinem Werk "Symposion" schildert er die Geschichte der sogenannten Kugelmenschen: Sie hatten kreisförmige Körper mit doppelt so vielen Gliedmaßen wie wir und zwei Gesichtern. Es gab drei Arten von ihnen: weiblich-weiblich, männlich-männlich und männlich-weiblich. Als sie zu mächtig wurden, teilte sie der Göttervater Zeus in zwei Hälften, um sie zu schwächen.

Nach ihrer Teilung wuchs in ihnen eine Sehnsucht nach ihrer zweiten Hälfte heran. Aristophanes, der ebenfalls in Platons "Symposion" erwähnt wird, bezeichnete dieses Begehren als erster als Eros, also als Liebe. Die Menschen erinnern sich zwar nicht daran, einst Kugelmenschen gewesen zu sein, spüren jedoch trotzdem die tiefe Verbundenheit und das unbewusste Streben nach ihrer anderen Hälfte. Aus dieser Theorie entwickelte sich über die Jahrhunderte die heutige Vorstellung von Dual- oder Zwillingsseelen.