Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Sommer 2025 auf einen Blick

Von der Sommersonnenwende am 21. Juni bis zur Herbst-Tagundnachtgleiche am 22. September, hält das Universum so manche Überraschung für uns bereit. Wichtige Planeten wechseln das Zeichen, treten in Rückläufigkeit oder werden direktläufig, der Mond durchläuft verschiedene Phasen und die Sonne bestimmt wie immer die aktuelle Saison. Im Sommer rücken die Zeichen Krebs, Löwe und Jungfrau in den Fokus. Sie alle bringen ganz eigene Schwerpunkte mit sich: emotionale Tiefe, ein strahlendes Selbstbewusstsein oder analytische Klarheit. Hier erfahren Sie, welche wichtigen Ereignisse uns im Sommer 2025 sonst noch erwarten und die passende Erklärung dazu!

