Sie sind zufrieden mit dem, was Sie haben. Das ist viel. Ihr Jupiter macht Ihnen bewusst, wie Sie das Erreichte bewahren. Sie ruhen in sich, sind stark, wenn Sie nur der mächtigen Stimme Ihrer heiteren Seele folgen. Und sich nicht von einem düsteren Saturn in Opposition verunsichern, von Ihrem Weg abbringen lassen. Ihr Wohlstand wächst 2013 .

