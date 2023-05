Krebs- oder Skorpion-Horoskop: Wem können Sie vertrauen?

Neptun beflügelt Ihr Sternzeichen in einem magischen, aufbauenden Trigon. Sie verfügen jetzt über einen direkten Zugang zu Ihrer Intuition und Ihrem Unterbewusstsein. Was Ihr Bauchgefühl wahrnimmt, ist richtig. Als Krebs neigen Sie nur dazu, sich die Wahrheit selbst schönzureden. Was man vom Skorpion nicht sagen kann.

Ihre Schwachstelle, Ihre Neptun-Falle: Heftige Emotionen beeindrucken Sie sehr. Wer das Eifersuchtsdrama aufführt, kann Ihnen alles vorgaukeln. Während Sie kühle Argumente eher verunsichern, Sie misstrauisch machen. Tränen sind Pflicht.

Wer Sie belügt, auf wen Sie immer wieder hereinfallen: Schwierige Partner, die sehr gefühlsbetont sind, mit denen die Beziehung zum ständigen Kampf wird. Auch Trinker und Spieler und vor allem gescheiterte Existenzen, die Sie vor dem Verderben retten können.

Wem Sie vertrauen können: Coole, sehr vernünftige Menschen, die nicht davor zurückschrecken, Ihnen die Meinung zu sagen. Die sich nicht nach Ihnen richten, sondern das Gegenteil erwarten.

Ihre gefährlichsten Zeiten: Wenn Sie betrogen wurden und eine Beziehung scheiterte.

Kritische Termine: 25. bis 30. Juli

Noch mehr aktuelle Astro-Themen finden Sie hier! >>