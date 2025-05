3 Sternzeichen widmen sich am Wochenende ab dem 10.05.25 echten Herzensangelegenheiten!

Bevor der Mond am Samstagabend in Ihr Zeichen zieht, macht er erstmal eine lange Pause. Und das sollten Sie auch tun, lieber Skorpion. Lassen Sie sich heute von nichts stressen. Jetzt geht es erstmal um die Bindung zu sich selbst und zu der eigenen Seele. Mit Merkur im Stier und damit in Ihrem Partnerhaus, haben Sie interessante Ideen und wollen diese in aller Ruhe weiterverfolgen. Jetzt fordert das Universum Sie allerdings auch dazu auf, diese Gedanken mit Ihren Vertrauenspersonen zu teilen! Auch wenn Sie dafür bekannt sind, geheimnisvoll zu sein, motiviert Sie der Mond-Besuch am Abend dazu, sich zu öffnen.

So geht es auch am Sonntag weiter. Sie haben eine geradezu magische Ausstrahlung und auch den anderen Sternzeichen fällt auf, dass Sie jetzt besonders im Rampenlicht des Mondes stehen. Sie haben außerdem sehr gute Laune und genießen die Gesellschaft Ihrer Herzensmenschen. So ausgelassen und voller Leichtigkeit sind Ihre Beziehungen nur selten. Leider sind Sie ja häufig von Eifersucht und Misstrauen geplagt - aber heute spüren Sie tief in Ihrem Herzen, wer es wirklich gut mit Ihnen meint.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Vertrauen Sie Ihrer Intuition und öffnen Sie sich bewusst für tiefergehende Gespräche. Keine Angst vor Nähe! Es gibt viele Menschen, die Ihre Zuneigung verdienen.