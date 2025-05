Venus-Pluto-Sextil am 06.05.2025: So hilft es 4 Sternzeichen aus der Liebeskriese

Sie haben selten die Geduld für lange, tiefgründige Gespräche, lieber Widder. Außerdem fällt es Ihnen zum Teil schwer, die Perspektive zu wechseln und Ihrem Gegenüber Verständnis zu zeigen, wenn Sie sich doch immer so klar im Recht sehen. Das führt leider manchmal dazu, dass Sie als Paar an einer Stelle stehen und immer wieder an den gleichen Konflikten scheitern.

Das Venus-Pluto-Sextil hilft Ihnen nun dabei, innezuhalten und sich zu reflektieren. Sie lösen sich aus alten Mustern und können endlich seelische Nähe zulassen. Das geht auch Singles in ihrem Datingleben so. Die Leichtigkeit, die dieses Sextil in Ihnen auslöst, tut Ihrem Hitzkopf ausgesprochen gut!