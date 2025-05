Merkur im Stier ab dem 10. Mai 2025: Für 3 Sternzeichen bringt er Anerkennung & Fortschritt!

Merkur tritt seinen nächsten Wechsel am 10. Mai 2025 gegen 14:11 Uhr in den Stier an. Damit bewegt sich der Kommunikationsplanet nach seiner Herrschaft im Widder erneut in ein starkes, gehörntes Tierkreiszeichen. Erst am 26. Mai wandert Merkur dann weiter in den Krebs.

Steht Merkur im Stier, lassen wir uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen und können in den nächsten Wochen mit Beharrlichkeit unsere Ziele verfolgen. Das spüren vor allem drei Sternzeichen, denen dieser Merkur ordentlich Rückenwind schenkt.

