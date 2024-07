Liebes-Horoskop ab dem 8. Juli 2024: So nutzen Krebse diese kraftvollen Venus-Aspekte

Sie, lieber Krebs, sehnen sich nach tiefer emotionaler Verbundenheit und Sicherheit in der Liebe.

Am Montag bringt Venus-Uranus zwar eine gewisse Abenteuerlust in Ihr Leben, doch schnell merken Sie, dass diese Leichtigkeit nicht ausreicht. Am Donnerstag weckt Venus-Neptun Ihre Sehnsucht nach tiefer emotionaler Verbindung und Treue. Wenn Venus am selben Tag Ihr Zeichen verlässt, fordert Sie das auf, keine Kompromisse zu machen und für Ihre Bedürfnisse einzustehen. Die Venus-Pluto-Opposition am Freitag verstärkt Ihre Sehnsucht nach intensiver Leidenschaft und tiefen Gefühlen. Sie erkennen, dass Sie für oberflächliche Beziehungen nicht geboren sind. Teilt Ihr Partner Ihre Bedürfnisse nach emotionaler Tiefe und Sicherheit?

