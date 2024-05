Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Krebs von Juni bis September

Im Juni, mit Venus in Ihrem Tierkreiszeichen, erleben Sie eine besonders starke Phase, in der Ihre Gefühle im Mittelpunkt stehen dürfen. Diese Zeit eignet sich hervorragend, um Ihre Beziehungen zu vertiefen und sich Ihren emotionalen Bedürfnissen zu widmen. Merkur unterstützt diese Phase mit der Fähigkeit, klar zu kommunizieren, was bei Ihnen gerade los ist. So können Missverständnisse im Miteinander sich zeigen und endlich geklärt werden. Diese Konstellationen bieten eine perfekte Gelegenheit, das häusliche Leben zu harmonisieren und familiäre Bindungen zu stärken.

