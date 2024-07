Diese 3 Sternzeichen lässt der starke Steinbock-Vollmond am 21. Juli 2024 Berge versetzen!

Lieber Steinbock, mit dem Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen erhalten Sie noch einmal eine große Portion Schaffenskraft. Nutzen Sie die Mondkräfte für sich aus und erledigen Sie am besten alles, was Sie schon länger vor sich herschieben oder was zuletzt noch nicht so recht klappen wollte. Mit Ihrem großen Ehrgeiz können Sie jetzt nämlich einige Erfolge erzielen und sogar über sich hinauswachsen.

Doch der Steinbock-Mond verleiht Ihnen auch genügend Weitsicht und das nötige Geschick, um alte Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen und für eine harmonische Atmosphäre Daheim zu sorgen. Ohnehin verspüren Sie einen großen Wunsch nach Ruhe und Erholung und sollten den Vollmond-Abend am besten zurückgezogen oder nur im Kreise Ihrer Lieben verbringen. Körper und Seele freuen sich, wenn Sie sich auch mal Zeit zum Abschalten nehmen.

