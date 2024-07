Diesen 3 Sternzeichen verspricht das Venus-Uranus-Sextil am 8. Juli 2024 einen Tag voller Liebesglück!

Lieber Stier, mit Venus und Uranus im Sextil kommt es heute zu spannenden Entwicklungen in Ihrem Liebesleben. Singles kommen besonders gut bei anderen an und könnten sogar auf eine besondere Person treffen, die sie sofort in ihren Bann zieht. Bleiben Sie also nicht allein zu Hause, sondern wagen Sie sich hinaus, es lohnt sich.

Vergebenen Stieren gelingt es hingegen, frischen Wind in ihre Partnerschaft zu bringen. Der Sommermonat inspiriert Sie zu neuen Unternehmungen und einigen Veränderungen in Ihrem Alltag. Folgen Sie Ihren Eingebungen und lassen Sie sich überraschen, was alles möglich ist.

Das Liebeshoroskop 2024 für das Sternzeichen Stier