Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 22.07.24 die beste Woche voller Liebeshighlights!

In dieser Woche ist es vor allem Liebesgöttin Venus, die aus dem feurigen Löwen wirkt und im harmonischen Trigon zu Ihrem Zeichen steht. In Kombination mit einem glücklichen Jupiter steht einer Sommerromanze nichts mehr im Weg! Jetzt wird Ihnen sehr bewusst, wer die Menschen sind, die es wirklich gut mit Ihnen meinen, und vielleicht entdecken Sie in einem von Ihnen ja bald schon die große Liebe. Oder Sie haben sie schon gefunden und vertiefen Ihre Verbindung in dieser magischen Liebeswoche noch weiter. So oder so warten ganz fantastische Tage auf Sie. Machen Sie das Beste draus!

Tipp der Sterne für die Woche: Der bemerkenswerte Zugang, den Sie in diesen Tagen zu Ihren Gefühlen haben, sorgt auf dafür, dass Ihnen klar wird, was vielleicht nicht so gut läuft. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und haben Sie keine Angst vor Veränderungen!