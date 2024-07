Löwe-Saison ab. 23. Juli 2024: Darum bringt sie viel Abenteuerlust und Leidenschaft in unser Leben!

Kurz vorm Beginn der Löwe-Saison ist Powerplanet Mars in das Sternzeichen Zwillinge eingezogen, was unseren Verstand auf Hochtouren bringt und uns zusätzlich den Mut für viele interessante Veränderungen schenkt. Außerdem wechselt am 26. Juli Kommunikationsplanet Merkur in die bodenständige Jungfrau. Dieser Einfluss hilft uns dabei, während der Löwe-Saison organisiert zu bleiben und nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen.

Am 4. August findet dann der Löwe-Neumond statt und bringt uns einen besonderen Tag, an dem wir noch einmal darin bestärkt werden, unsere Träume mutig in die Tat umzusetzen und vor allem in der Liebe aufregende Erlebnisse warten. Um keine wichtigen Ereignisse zu verpassen, empfehlen wir auch einen Blick in die astrologischen Ereignisse für den Sommer 2024.

Artikelbild und Social Media: natala krechetova/iStock