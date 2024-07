Das Venus-Horoskop ab dem 08.07.2024: So nutzen Löwen die magischen Tage!

Schon seit einiger Zeit erkennen Sie, welchen Einfluss die elterliche Erziehung auf Ihre eigene Partnerwahl und Beziehungsglück hatte. Ihnen werden immer stärker Glaubenssätze bewusst, die Sie auch jetzt noch daran hindern, Ihr Liebesleben in vollen Zügen zu genießen.

Die aktuellen Venus-Energien unterstützen Sie sehr gern dabei, Ihrem Unterbewusstsein ein Schnippchen zu schlagen. Nutzen Sie also die Kraft der Liebesgöttin und holen Sie aus zum Befreiungsschlag. Ganz gleich, ob Sie am Anfang einer Beziehung stehen oder sich längerfristig gebunden haben: Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt, und zeigen Sie Ihr wahres Ich. Sehen Sie, ob Ihr Partner Ihre Bedürfnisse teilt und den nächsten Schritt mit Ihnen gehen will.

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Löwe von Juni bis September