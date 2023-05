Es gibt diese Tüten, die sich einfach nicht öffnen lassen. Man zieht und zieht, aber nichts passiert. Um eine Tüte mit Münzen zu öffnen, bedarf es nur eines einfachen Tricks.

Man nehme zwei Münzen und halte beide an den oberen Rand der Tüte, jeweils jede an einer Seite: Nun einfach die Münzen gegen die Tüte drücken, etwas reißen und schon kommt man an die Leckereien in der Tüte.