Machen Sie eine Ausbildung zum medialen Lebensberater bei Erich Bauer!

Die Ausbildung umfasst vier Semester. Jedes ist für sich abgeschlossen, so dass sich der Student nach jedem Semester neu entscheiden kann, ob er einen noch höheren Wissensstand erwerben möchte. Ein Semester dauert ein halbes Jahr. Die beiden ersten Semester werden ausschließlich fernmündlich abgehandelt. Semester drei beinhaltet zusätzlich zum Fernstudium die Teilname an einem Wochenend-Seminar mit Erich Bauer im Raum München. Das vierte Semester beinhaltet neben dem Fernstudium ein Seminar von fünf Tagen im süddeutschen Raum. Der höchste Ausbildungsgrad kann frühestens nach vier Semestern in einer mündlichen Prüfung mit Erich Bauer angestrebt werden.

Unterrichtsmaterialien:

Jeder Student erhält zahlreiche Unterrichtsmaterialien. Am bedeutsamsten sind DVDs, die eigens für diese Ausbildung erstellt werden. In ihnen vermittelt Erich Bauer fundiert und anschaulich sein Wissen. Des Weiteren erhält der Student schriftliches Material und Fragebögen, die seinen Wissensstand testen sollen.

Abschluss:

Nach dem zweiten Semester kann der Titel "WEITERBILDUNG ZUM MEDIALEN LEBENSBERATER" erworben werden. Nach erfolgreichem Einzelgespräch mit Erich Bauer nach dem vierten Semester wird der Titel "MEDIALER LEBENSBERATER" verliehen.

Ausbildungsleitung:

Die Ausbildung wird ausschließlich von Erich Bauer durchgeführt. Als Diplompsychologe, Heilpraktiker und Autor von über 60 Büchern zu Astrologie und Tarot ist er einer der fundiertesten Lehrer im deutschsprachigen Raum.

Gebühren:

Die Gebühren für die beiden ersten Semester betragen jeweils 300 Euro und sind jeweils zu Beginn eines Semesters fällig. Das dritte Semester ist mit Euro 500 Euro veranschlagt. Darin sind die Gebühren für das Wochenendseminar enthalten, nicht aber die Kosten für Verpflegung und Unterkunft während des Seminars. Das vierte Semester ist mit 750 Euro veranschlagt. Darin sind die Gebühren für das 5-tägige Seminar enthalten, nicht aber die Kosten für Verpflegung und Unterkunft während des Seminars.

In den Gebühren sind die Kosten für sämtliche Materialien, Videos, Frage- und Prüfungsbögen enthalten.

Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt über mail@bauer-astro.de. Auf diesem Weg kann auch eine ausführliche Ausbildungsbeschreibung angefordert werden.