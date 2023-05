Kräftigen Sie Ihre Schultermuskeln

Der Mond steht in den Zwillingen; alles, was Sie heute für Schulter, Arme und Hände tun, wirkt vorbeugend und heilend. Alles, was diese belastet, wirkt sich eher schädlich aus. Bei Beschwerden im Schulterbereich können gezielte Gymnastik und Massagen wahre Wunder wirken. Zu Allergien neigen derzeit besonders die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Die ätherischen Öle Rose, Jasmin und Vanille helfen, das Herz-Chakra zu aktivieren. Wer zu Atembeschwerden oder Asthma-Anfällen neigt, der sollte eins dieser Öle in eine Wasserschale hineingeben. Ein guter Tag, um Atemübungen zu machen.

Tipp des Tages: Bewegen Sie sich an der frischen Luft.

