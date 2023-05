Eine Erkältung ist im Anmarsch

Nehmen Sie den Beginn einer leichten Erkältung nicht auf die leichte Schulter. Beugen Sie rechtzeitig vor. An Stier-Mondtagen neigen jetzt besonders die Zeichen mit Stier-, Skorpion-, Löwe- und Wassermann-Energie dazu, sich eine Erkältung zuzuziehen. Vermeiden Sie Zugluft. Nackensteife ist die schmerzhafte Folge. Hals- und Rachenentzündungen sind ebenfalls wieder häufiger zu beobachten. Außerdem geraten heute einige in Stress. Sie grübeln zu viel und kommen innerlich nicht zur Ruhe. Gönnen Sie sich rechtzeitig Ruhepausen, lassen Sie sich, in allem, was Sie tun, Zeit.

Tipp des Tages: Entspannen Sie bei Ihrer Lieblingsmusik.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

