Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 19. bis 25. September 2016

Diese Woche ist der Mond abnehmend. Jetzt nimmt man leichter ab, der Stoffwechsel arbeitet schneller. Diäten und Entschlackungsprogramme zeigen eine schnellere Wirkung. Diese Mondenergie ist auch bestens geeignet, um den Stoffwechsel anzuregen. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihren Stoffwechsel anregen können: Machen Sie regelmäßig leichten Ausdauersport wie zügiges Spazierengehen, Nordic Walking, Schwimmen oder Joggen. Bewegen Sie sich täglich an der frischen Luft. Betreiben Sie leichtes Krafttraining zur Stärkung Ihrer Muskeln. Essen Sie möglichst bunt und abwechslungsreich. Kaufen Sie regionale und saisonale Produkte, vorzugsweise in Bio-Qualität. Fünf Portionen Obst und Gemüse täglich sind die Basis für eine gute Vitalstoffversorgung. Vermeiden Sie weitestgehend Stress. Entspannungstechniken wie Yoga, autogenes Training etc. helfen Ihnen beim Entspannen. Sorgen Sie für ausreichend erholsamen Schlaf. Rauchen Sie nicht und trinken Sie keinen bzw. wenig Alkohol. Benutzen Sie reichlich frische Kräuter und nur hochwertige pflanzliche Öle in der Küche, um Ihren Stoffwechsel anzuregen. Bevorzugen Sie Vollkornprodukte statt Produkte aus Weißmehl. Vermeiden Sie Zusatzstoffe wie Farb- und Konservierungsstoffe. Wenn Sie bereits ein paar Dinge beherzigen, dann tragen Sie eine Menge dazu bei, um Ihren Stoffwechsel auf Trab zu halten.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

