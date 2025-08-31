LIEBE:

Planet Venus steht in Ihrem Zeichen. Ihnen fehlt nichts, auch wenn Sie derzeit in keiner Beziehung leben. Dafür sind Ihnen Ihre Freund*innen sehr nah. Es erfüllt Sie mit Freude so tolle Menschen um sich zu haben. Für Sie kann es aber bis Mitte des Monats dennoch die schönste Zeit in Sachen Liebe werden, denn sich unsterblich zu verlieben, ist einfach überwältigend. Bei Paaren erblüht die Liebe, – neu und einzigartig. Sie sind zusammen glücklich.

KARRIERE:

Sie dürfen sich im September ruhig ein bisschen mehr vornehmen. Es gibt nur vier widrige Tage am 2., 10., 13., 30.: Man legt Ihnen Steine in den Weg. Dem steht aber eine ungewöhnliche Fülle hervorragender Tage entgegen – für alles, was mit Geld zu tun hat. Den Erfolg haben Sie aber Ihrer überragenden Leistung zu verdanken. Gut möglich, dass man Ihnen noch bessere Chancen anbietet. Greifen Sie dann ohne zu zögern zu.

GESUNDHEIT:

Bis 21. September haben Sie Mars an Ihrer Seite. Er ist Ihre Kraftquelle. In erster Linie sollten Sie auf Ihren Blutdruck und Ihr Herz achten, denn diese sind Ihre Schwachstellen. Wichtig ist Bewegung, um sich fit und gesund zu halten. Aber auch das Thema Schönheit gehört dazu, um sich körperlich wohlzufühlen. Ein ausgiebiges Relaxprogramm trägt eine Menge zur Entspannung bei.

GLÜCKSTAGE:

4. September 2025: Sie sind fit und haben große Pläne.

17. September 2025: Interessante Neuigkeiten machen Freude.

28. September 2025: Sie fühlen sich wie Hans im Glück.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.