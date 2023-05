Wetterfühlige leiden jetzt

Der Mond steht im Schützen und er steht im Quadrat zu Neptun. Vor allem Wetterfühlige müssen mit Beschwerden in diesem Bereich rechnen. Diese äußern sich am meisten durch Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden. Aber auch wer bereits unter Rheuma leidet, spürt dieses Leiden an diesen Tagen besonders. Beugen Sie rechtzeitig vor. Gehen Sie viel schwimmen und Rad fahren. Frisches Obst und eiweißhaltige Speisen sollten jetzt wieder öfters am Speiseplan stehen. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie.

Tipp des Tages: Unbedingt raus in die Natur.

