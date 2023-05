Nähe und Freiheit - ist das möglich?

Jeder Mensch ist einerseits ein Sternzeichen und andererseits eine Mischung aus allen anderen elf Sternzeichenqualitäten. Daher ist jeder Mensch immer eine besondere Mischung. Nicht einmal Menschen mit denselben Sternzeichen sind gleich. Auf diese Weise ist jeder Mensch ein einmaliges und besonderes Individuum, das ihn von allen anderen unterscheidet. Ein besonders interessanter „Baustein“ ist der Wassermann, in dem momentan die Sonne steht.

Die Energie des Tierkreiszeichens Wassermann trägt etwas ganz Besonderes ins menschliche Leben. Es ist ein Zug, sich als Individuum und besonderer Mensch zu behaupten und zu verwirklichen. Alle anderen Tierkreiszeichen-Energien beinhalten immer auch die Nähe zu anderen Menschen. Man sucht die Gemeinschaft und wähnt sich unerfüllt, wenn man diese Gemeinschaft entbehren muss.

Aber der Wassermann setzt auf Distanz. Seine Botschaft lautet, dass man sich sogar von anderen fernhalten soll, damit man seine Eigenart verwirklichen kann. Jeder Mensch, ganz egal, welches Sternzeichen er besitzt, hat auch ein Quantum Wassermann und damit diese eigenartige Neigung, sich abzugrenzen. Das führt insbesondere in Beziehungen und Partnerschaften zuweilen zu seltsamen Verhaltensweisen.

Auf der einen Seite will man, wie jeder andere auch, möglichst viel Nähe und einen Partner, der mit einem durch dick und dünn geht. Auf der anderen Seite flüstert der Wassermann ein, bloß nicht zu viel Nähe zuzulassen. Die meisten Menschen gehen mit diesem Widerspruch so um, dass sie ihren Wassermann verdrängen. Sie erscheinen dann so, als würden sie nur Nähe und Zusammenhalt suchen. Aber dann passieren in Beziehungen seltsame Dinge, die verhindern, dass man wirklich zusammenkommt. Dazu kann im Extremfall sogar eine Krankheit gehören.

Häufig passiert Folgendes, dass man von vornherein einen Partner wählt, von dem man enttäuscht wird: Man wird verlassen, der Partner ist schon anderweitig gebunden oder ist nicht beziehungsfähig. Es geht im Leben darum, beide Seiten zu leben, seinen Wunsch nach Nähe und Partnerschaft genauso wie den, unabhängig und frei zu sein. Daran scheitern viele Beziehungen. Nur wenn sich beide Partner zugestehen, dass eine Liebe aus Nähe und Distanz besteht, ist eine gemeinsame Zukunft möglich. Jetzt, wo die Sonne durch das Tierkreiszeichen Wassermann streicht, ist es besonders wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.

