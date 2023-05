Numerologie: Das ist Ihr persönlicher Glücks-Monat!Die Bedeutung der Monatszahl 9

In diesem Monat dreht sich alles darum, Vergangenes abzuschließen, um Zukünftigem Platz zu machen. Vor allem Situationen, die Sie belasten, lassen sich nun beenden, auch wenn es anstrengend wird. Daher ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen, da die Aussichten auf Beständigkeit weniger gut sind. Gedulden Sie sich noch bis zum nächsten Monat!

Sehr ausgeprägt ist in einem 9er-Monat Ihr Verständnis für andere Menschen und deren Schicksale. Wenn Sie also einem guten Freund mit Ihrem Rat helfen können, dann sollten Sie nicht zögern. Zeigen Sie Ihre sensible Seite ruhig. Es wird auch Ihnen zugutekommen.

Welche Diät passt am besten zu Ihnen?